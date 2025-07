Confira os principais planos tarifários para Brasil, Coreia do Sul e Índia

Trump disse na quarta-feira que os Estados Unidos ainda estão negociando com a Índia sobre o comércio, após anunciar no início do dia que os EUA imporiam uma tarifa de 25% sobre produtos importados do país a partir de sexta-feira.

A Índia tem resistido às exigências dos EUA para abrir seus mercados agrícolas e de laticínios, alegando que tais medidas prejudicariam milhões de agricultores pobres. Nova Déli historicamente excluiu a agricultura dos pactos de livre comércio para proteger os meios de subsistência nacionais.

De acordo com um folheto informativo da Casa Branca, a Índia impõe uma tarifa média MFN (Nação Mais Favorecida, no inglês) de 39% sobre produtos agrícolas importados, em comparação com 5% nos EUA, com alguns impostos chegando a 50%.

Washington está pressionando por melhor acesso aos mercados da Índia para agricultura, etanol, laticínios, bebidas alcoólicas, automóveis, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos.

(Reportagem da redação da Reuters; compilado por Keith Weir)