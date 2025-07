CSN reduz participação na Usiminas

SÃO PAULO (Reuters) - A CSN anunciou nesta quinta-feira que reduziu sua participação na rival Usiminas para 7,92% do capital social após vendas de ações da companhia na véspera, afirmou o grupo siderúrgico em fato relevante.

A empresa afirmou que vendeu 35.192.508 ações ordinárias e 27.336.139 ações preferenciais da Usiminas aos preços do fechamento do pregão da terça-feira.

Com as operações, a CSN citou que sua participação nas ações ON da Usiminas caiu para 10,13% enquanto nas preferenciais a fatia foi reduzida a 5,08%.