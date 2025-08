CSN reduz prejuízo em quase 42% no 2º tri, para R$130 milhões

Seu desempenho operacional, medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado, totalizou R$2,64 bilhões no período de abril a junho, praticamente estável ano a ano (-0,1%) e acima da previsão média de analistas de R$2,54 bilhões, segundo dados da LSEG. A margem Ebitda ajustada expandiu 0,3 ponto percentual, para 23,5%.

A empresa, que atua em aço, mineração, cimento, ferrovia, energia e logística, apurou receita líquida de R$10,7 bilhões nos três meses encerrados em junho, inferior à estimativa de R$11,1 bilhões, conforme relatório de resultados.

As vendas de aço da CSN no segundo trimestre caíram 9,9% no comparativo anual, totalizando 1 milhão de toneladas, com quedas tanto no mercado externo (19,2%), quanto interno (6%).

No mesmo período, a alavancagem financeira do grupo atingiu 3,24 vezes, de 3,36 vezes no final de junho de 2024.

Eliminando o resultado da subsidiária de energia CEEE-G da dívida, em razão de um "project finance" estruturado no começo do ano, a alavancagem passa para 3,20 vezes, acrescentou a CSN.

O fluxo de caixa ajustado do grupo veio negativo em R$1,47 bilhão, em função do aumento do volume de investimentos feitos para acelerar os projetos de expansão e o impacto negativo das despesas financeiras, "principalmente se considerado o impacto dos altos juros nas dívidas do grupo", disse a CSN.