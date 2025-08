Diretoria do FMI conclui primeira revisão de programa da Argentina e aprova desembolso de US$2bi

(Reuters) - A diretoria do Fundo Monetário Internacional concluiu nesta quinta-feira sua primeira revisão do programa de US$20 bilhões com a Argentina, aprovando um desembolso de aproximadamente US$2 bilhões.

"A forte implementação de políticas apoiou uma transição suave para um regime de taxa de câmbio mais flexível, com inflação em declínio e crescimento econômico contínuo", disse o FMI em um comunicado, reconhecendo que a Argentina não atingiu sua meta de acumulação líquida de reservas internacionais em meados de junho.

A equipe do FMI disse na semana passada que foram alcançados entendimentos com o governo sobre políticas que incluem a proteção da âncora fiscal e a recomposição das reservas.