Dívida pública bruta do Brasil sobe a 76,6% do PIB em junho, mostra BC

SÃO PAULO (Reuters) - A dívida bruta do Brasil registrou alta em junho, quando o setor público consolidado brasileiro apresentou déficit primário maior do que o esperado, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pelo Banco Central.

A dívida pública bruta do país como proporção do PIB fechou junho em 76,6%, contra 76,1% no mês anterior. Já a dívida líquida do setor público foi a 62,9%, de 62,0%.

Em junho, o setor público consolidado registrou um déficit primário de R$47,091 bilhões, contra expectativa de economistas consultados em pesquisa da Reuters de um saldo negativo de R$40,9 bilhões.