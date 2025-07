Dólar retorna aos R$5,60 com disputa técnica no Brasil e avanço da moeda no exterior

O dólar à vista fechou o dia em alta de 0,21%, aos R$5,6004. No mês, a divisa acumulou elevação de 3,04%. No ano, porém, a moeda norte-americana acumula queda de 9,36%.

Às 17h08, na B3 o dólar para setembro -- que se tornou o mais líquido nesta quinta -- subia 0,23%, aos R$5,6390.

Calculada pelo Banco Central com base nas cotações do mercado à vista, a Ptax serve de referência para a liquidação de contratos futuros. No fim de cada mês, agentes financeiros tentam direcioná-la a níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas (no sentido de alta das cotações) ou vendidas em dólar (no sentido de baixa).

Em meio à disputa dos agentes, o dólar à vista oscilou entre a mínima de R$5,5637 (-0,44%) às 9h02, logo após a abertura, e a máxima de R$5,6256 (+0,66%) às 10h22. Depois disso, a moeda voltou a oscilar em torno da estabilidade até o início da tarde, quando é definida a Ptax, em um claro sinal de que a disputa pela taxa estava gerando volatilidade.

Formada a Ptax (R$5,6021 na venda), a divisa à vista passou a refletir mais livremente os dados e o noticiário do dia.

O avanço do dólar ante outras divisas no exterior dava suporte à moeda norte-americana também no Brasil, após o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, ter indicado na quarta-feira que não tem pressa para reduzir as taxas de juros nos Estados Unidos. Na prática, juros mais elevados nos EUA tendem a significar também um dólar mais forte.