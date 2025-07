Ecorodovias tem alta após resultado do 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da Ecorodovias tinham alta nos primeiros negócios desta quinta-feira depois que a companhia de concessões divulgou resultado do segundo trimestre que mostrou recuo de 24% no lucro líquido sobre um ano antes.

A empresa teve lucro líquido de R$204 milhões entre abril e o final de junho, segundo o balanço divulgado na noite da véspera.

Às 10h28, as ações da empresa subiam 0,6% em meio a um mercado largamente negativo, com o Ibovespa recuando 1,4%.