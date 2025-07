Empresas brasileiras reagem com alívio e dúvidas a tarifas e isenções de Trump

"A gente pode dizer que foi uma seleção bastante cirúrgica, na medida em que os Estados Unidos escolheram os produtos de maior relevância para eles e também na pauta de exportação brasileira", disse Gilberto Braga, economista e professor do IBMEC.

André Ribeiro Chaves, diretor da empresa mineira Fergubel, que exporta ferro gusa para os Estados Unidos, contou que pretende chamar de volta seus funcionários assim que eles terminarem um período de férias compulsórias de 15 dias que já foram pagas. A Fergubel havia colocado mais de cem funcionários em férias coletivas antes do anúncio das isenções tarifárias.

"Essas exceções nos deram um certo conforto", disse ele.

Mas a Abrafrigo, associação do setor de carne bovina que representa a Marfrig e pequenos frigoríficos brasileiros, disse que as novas tarifas impossibilitam as vendas para os EUA, acrescentando que os exportadores poderão perder US$1,5 bilhão em vendas de carne bovina e subprodutos até o final do ano.

Enquanto algumas empresas celebram e outras calculam suas perdas, muitas ainda permanecem confusas sobre as isenções.

Embora alguns produtos de madeira tenham se beneficiado de exclusões, as empresas do setor ainda estão tentando entender quais segmentos da indústria serão afetados pelas novas tarifas.