Equatorial tem alta em energia distribuída e volume faturado de água e esgoto

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo Equatorial divulgou na noite de quarta-feira crescimento na energia distribuída no país e nos volumes faturados de água e esgoto no segundo trimestre sobre o mesmo período do ano passado.

A companhia, que atua em diversas concessões de energia elétrica no país e no comando da maior empresa de saneamento da América Latina, a Sabesp, divulgou 14.727 GWh de energia distribuída no segundo trimestre, um crescimento de 4,3% sobre um ano antes. Enquanto isso, a energia faturada, que exclui compensações de créditos a consumidores com sistemas de geração distribuída, passou de 13.141 GWh para 13.300.

A empresa, que além da Sabesp detém uma pequena concessão de saneamento no Norte do país, teve crescimentos de 9,6% no volume faturado de água no período e de 25,2% no de esgoto, indicando expansão nas redes coletoras.