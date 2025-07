França luta contra rápida disseminação de doença viral no gado em regiões produtoras de queijo

PARIS (Reuters) - A França está lutando contra a rápida disseminação entre as vacas de uma doença infecciosa chamada doença da pele nodular, com 51 surtos relatados e cerca de 1.000 animais abatidos desde que o primeiro caso foi detectado no final de junho, informou o Ministério da Agricultura do país nesta quinta-feira.

Uma campanha de vacinação lançada em 19 de julho cobriu até o momento cerca de 100.000 vacas em quatro departamentos alpinos, incluindo Savoie e Haute-Savoie, onde os surtos foram detectados, informou a pasta.

A doença da pele nodular, uma doença viral transmitida por picadas de insetos, causa bolhas e reduz a produção de leite no gado. Ela não representa um risco para os seres humanos, mas muitas vezes leva a proibições comerciais e perdas econômicas.