Ibovespa fecha em queda com Ambev entre maiores pressões após balanço

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira, com as ações da Ambev entre as maiores pressões, após resultado trimestral, enquanto Embraer destoou do viés negativo na bolsa e avançou forte, ainda sob efeito de desfecho envolvendo as tarifas comerciais dos Estados Unidos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa cedeu 0,89%, a 132.798,25 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 132.096,29 pontos na mínima e 133.987,26 pontos na máxima do dia. O volume financeiro somava R$17,4 bilhões antes dos ajustes finais.