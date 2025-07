Índices acionários da China têm forte queda após reunião do Politburo e dados fracos de indústria

A tão esperada reunião do Politburo nesta semana ofereceu poucas surpresas em termos de medidas, já que os principais líderes se comprometeram a apoiar a economia gerenciando a "concorrência desordenada", mas não demonstraram nenhum senso de urgência para implementar grandes estímulos.

Enquanto isso, novos dados mostraram que a atividade industrial da China encolheu pelo quarto mês consecutivo em julho, com o enfraquecimento da demanda interna e externa, prejudicando ainda mais as perspectivas de crescimento.

"Os investidores estão tirando algum dinheiro da mesa para reservar lucros, já que os mercados provavelmente ficaram sem catalisadores positivos no curto prazo", disse Jason Chan, estrategista sênior de investimentos do Bank of East Asia.

As expectativas para as próximas negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, à medida que o prazo para o fim da trégua se aproxima, também são relativamente baixas, com a maioria dos investidores prevendo novas extensões em vez de melhorias fundamentais, acrescentou ele.

Liderando as quedas na China, o índice imobiliário caiu 4,3%, a maior baixa em quase quatro meses, depois que o setor quase não foi mencionado na reunião de julho do Politburo.

As ações relacionadas a commodities também caíram, com os setores de aço, carvão e materiais caindo de 3% a 4%.