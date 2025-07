Inflação dos EUA acelera em junho e gastos do consumidor têm leve alta

WASHINGTON (Reuters) - A inflação aumentou nos Estados Unidos em junho uma vez que as tarifas sobre as importações começaram a elevar o custo de alguns produtos, corroborando as expectativas dos economistas de que as pressões sobre os preços aumentarão no segundo semestre do ano.

O índice PCE de inflação subiu 0,3% no mês passado, após um aumento revisado para cima de 0,2% em maio, informou o Departamento de Comércio nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,3% do índice, após taxa de 0,1% relatada anteriormente em maio. Nos 12 meses até junho, o índice de preços PCE avançou 2,6%, de 2,4% em maio.

Os dados foram incluídos no relatório do Produto Interno Bruto do segundo trimestre publicado na quarta-feira, que mostrou um arrefecimento da inflação, embora permanecendo acima da meta de 2% do Federal Reserve. Economistas afirmaram que as empresas ainda estavam vendendo os estoques acumulados antes da entrada em vigor das taxas de importação do presidente Donald Trump.