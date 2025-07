Juízes questionam se tarifas de Trump são autorizadas por poderes emergenciais

Mas os economistas dizem que as tarifas ameaçam aumentar os preços para os consumidores dos EUA e reduzir os lucros das empresas. As ameaças de tarifas de Trump, que vão e voltam, têm agitado os mercados financeiros e prejudicado a capacidade das empresas dos EUA de gerenciar as cadeias de suprimentos, a produção, a equipe e os preços.

Em 28 de maio, um painel de três juízes da Corte de Comércio Internacional dos EUA ficou do lado dos Estados democratas e das pequenas empresas que desafiaram Trump. O painel afirmou que a IEEPA não autorizava tarifas relacionadas a déficits comerciais de longa data.

O Circuito Federal permitiu que as tarifas permanecessem em vigor enquanto analisa o recurso do governo.

O caso não terá impacto sobre as tarifas cobradas com base em uma autoridade legal mais tradicional, como as tarifas sobre as importações de aço e alumínio.

O presidente anunciou recentemente acordos comerciais que estabelecem taxas tarifárias sobre produtos da União Europeia e do Japão, após acordos comerciais menores com o Reino Unido, Indonésia e Vietnã. O Departamento de Justiça de Trump argumentou que a limitação da autoridade tarifária do presidente poderia prejudicar as negociações comerciais em andamento, enquanto outras autoridades do governo disseram que as negociações continuaram com poucas mudanças após o revés inicial no tribunal.

Trump estabeleceu a data de 1º de agosto para aumentar as tarifas sobre os países que não negociarem novos acordos comerciais.