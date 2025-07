Lucro ajustado da Gerdau cai 8,6% no 2° tri em base anual, para R$864 milhões

SÃO PAULO (Reuters) - A Gerdau apresentou lucro líquido ajustado de R$864 milhões no segundo trimestre, declínio de 8,6% frente ao resultado apurado no mesmo período do ano passado, conforme relatório de resultados divulgado nesta quinta-feira.

Analistas, em média, esperavam lucro de R$847 milhões para a Gerdau no período, segundo dados compilados pela LSEG.

A siderúrgica apresentou um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de R$2,56 bilhões de abril ao final de junho, uma queda de 2,4% ano a ano e contra estimativa média de analistas de R$2,57 bilhões.