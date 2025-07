Lucro da Shell cai quase um terço devido à queda de preços, mas supera expectativas

"Sem dúvida, vimos que a situação macroeconômica continua desafiadora (...) em um cenário de incerteza geopolítica e econômica", disse a diretora financeira da Shell, Sinead Gorman, a jornalistas.

"Vimos esse impacto nos fluxos de comércio físico, bem como nos preços e margens das commodities. Apesar disso, apresentamos um conjunto robusto de resultados", disse ela.

A Shell disse que alcançou US$3,9 bilhões em cortes de custos em comparação com 2022, parte de um programa que visa economizar entre US$5 bilhões e US$7 bilhões até o final de 2028.

A empresa registrou um fluxo de caixa das operações de US$11,9 bilhões no trimestre, abaixo dos US$13,5 bilhões de um ano atrás.

As recompras, juntamente com US$2,1 bilhões em dividendos, elevaram as distribuições aos acionistas nos últimos quatro trimestres para 46% do fluxo de caixa operacional, dentro da faixa projetada de 40% a 50%.

Os ganhos ajustados da Shell, sua definição de lucro líquido, atingiram US$4,26 bilhões no trimestre, superando a média de US$3,74 bilhões em uma pesquisa com analistas fornecida pela empresa, mas 32% abaixo do valor de um ano atrás.