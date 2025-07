Minério de ferro cai com dados fracos de atividade fabril na China

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram pela segunda sessão consecutiva nesta quinta-feira, atingindo os níveis mais baixos em duas semanas, já que dados mais fracos do que o esperado da atividade fabril de julho na China, principal mercado consumidor de minério, aumentaram as preocupações com a demanda.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 2,38%, a 779 iuanes (US$108,32) a tonelada, o menor valor desde 17 de julho.

O minério de ferro de referência para setembro na Bolsa de Cingapura recuou 1,83%, para US$99,85 a tonelada, patamar mais baixo desde 16 de julho.