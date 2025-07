Números benignos sugerem que inflação da zona do euro continua dentro da meta

FRANKFURT (Reuters) - A inflação em algumas das maiores economias da zona do euro ficou dentro ou um pouco acima das expectativas neste mês, indicando que o crescimento dos preços no bloco monetário permaneceu próximo da meta de 2% do Banco Central Europeu.

A inflação da zona do euro diminuiu para 2% neste verão, e o Banco Central agora a vê pairando perto desse nível, mesmo com alguns formuladores de política monetária temendo que os riscos tenham mudado.

A inflação na Itália diminuiu para 1,7% em julho, de 1,8% em junho, ficando acima das expectativas de 1,6%, enquanto o crescimento dos preços na França ficou inalterado em 0,9%, acima das expectativas de 0,8%, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira.