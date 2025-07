Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA têm alta ligeira

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou de forma ligeira na semana passada, sugerindo que o mercado de trabalho permaneceu estável, embora esteja levando mais tempo para que os trabalhadores demitidos encontrem novas oportunidades.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 1.000, para 218.000 com ajuste sazonal na semana encerrada em 26 de julho, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 224.000 pedidos para a última semana.

O mercado de trabalho tem desacelerado, com os economistas dizendo que a incerteza sobre onde os níveis tarifários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acabarão tem deixado as empresas cautelosas quanto ao aumento do número de funcionários.