Petróleo cai com proximidade do prazo final de 1º de agosto para imposição de tarifas de Trump

Por Georgina McCartney

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam em queda nesta quinta-feira, uma vez que o prazo tarifário de 1º de agosto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pairou sobre os investidores, com a incerteza em torno dos países que ainda não negociaram um acordo comercial com os EUA.

Os contratos futuros do petróleo Brent para setembro expiraram nesta quinta-feira e fecharam em queda de 0,97%, a US$72,53 por barril. O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA para setembro caiu 1,06%, a US$69,26. Os futuros do petróleo dos EUA caíram mais de US$1 no início da sessão.