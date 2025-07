Resultados da computação em nuvem da Amazon não impressionam, ações caem no pós-mercado

A margem de lucro da AWS também se contraiu. A Amazon informou que ela foi de 32,9% no segundo trimestre, em comparação com 39,5% no primeiro trimestre deste ano e 35,5% há um ano.

A AWS, a unidade de nuvem, registrou um aumento de 17,5% na receita, para US$30,9 bilhões, superando as expectativas de US$30,77 bilhões.

A empresa espera que as vendas líquidas totais fiquem entre US$174,0 bilhões e US$179,5 bilhões no terceiro trimestre, em comparação com a estimativa média dos analistas de US$173,08 bilhões, de acordo com dados compilados pela LSEG.

O forte crescimento de receita de nuvem na Microsoft e no Google da Alphabet aumentou as expectativas para a AWS, o maior provedor de nuvem do mundo.

Tanto a Microsoft quanto a Alphabet citaram a enorme demanda por seus serviços de computação em nuvem para impulsionar seus já grandes gastos de capital, mas também observaram que ainda enfrentavam restrições de capacidade que limitavam sua capacidade de atender à demanda.

A AWS representa uma pequena parte da receita total da Amazon, mas é um dos principais impulsionadores dos lucros, normalmente respondendo por cerca de 60% do lucro operacional geral da Amazon.