Sem menção a robotáxi, Tesla lança serviço de carona em São Francisco

Para o serviço da Bay Area, a Tesla poderá usar seu recurso Full Self-Driving (Supervisionado), que pode executar muitas tarefas de direção, mas exige que um motorista humano preste atenção e esteja pronto para assumir o controle o tempo todo.

Um porta-voz da CPUC não respondeu se a Tesla poderia usar esse recurso ao ser questionado na semana passada, mas essa tecnologia não exige uma licença de veículo autônomo na Califórnia -- espera-se que o motorista humano esteja no controle o tempo todo.

No mês passado, a empresa lançou seu serviço de robotáxi em Austin com um monitor de segurança no banco do passageiro da frente, mas as condições sob as quais a Tesla poderia ser autorizada a operar o serviço na Bay Area exigiriam um funcionário ao volante o tempo todo, para assumir o controle do veículo quando necessário.

A Tesla, cujas ações caíram quase 2% nesta quinta-feira, não respondeu imediatamente a uma solicitação da Reuters por detalhes.

