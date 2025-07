Taurus encerra negociações com Scopa Military Industries para possível fabricação de armas na Arábia Saudita

SÃO PAULO (Reuters) - A Taurus encerrou nesta quinta-feira as negociações sobre uma possível joint-venture com a Scopa Military Industries para a fabricação de armas da Taurus na Arábia Saudita e comercialização em toda a região do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC), informou a empresa brasileira em fato relevante.

"A continuidade do projeto dependeria de uma análise de viabilidade técnica, comercial e estratégica, além de um compromisso de compra mínima do governo saudita, que não aconteceu", disse a Taurus, uma das maiores fabricantes de armas no mundo, ao anunciar a conclusão dos estudos de viabilidade previstos no memorando de entendimento não vinculante celebrado com a Scopa em julho de 2023.

No entanto, a empresa disse que não descarta a avaliação de novas oportunidades na região do GCC -- que tem como países-membros a Arábia Saudita, Barein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Omã -- caso surjam "condições mais favoráveis".