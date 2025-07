Taxas dos DIs sobem após Copom com redução de apostas em corte da Selic ainda em 2025

“Aqui no Brasil temos dados de atividade robustos, com o fiscal ainda bagunçado. E existe muita incerteza comercial”, pontuou Matheus Spiess, analista da Empiricus Research, acrescentando que o Copom manteve um tom hawk (duro com a inflação) na véspera.

“Essa combinação, além do fato de que o Federal Reserve também está receoso em reduzir juros, afasta a chance de um corte da Selic no Brasil em dezembro. Os (DIs) curtos reagem a isso”, disse.

A taxa do DI para janeiro de 2027 -- que refletiu mais diretamente algumas mudanças de apostas para a Selic no curto prazo -- subiu durante toda a sessão, fechando perto do pico do dia.

Também impactou a alta da curva nesta quinta-feira, na visão de Olivares, a pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, mostrando que a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (50,2%) superou a desaprovação (49,7%) pela primeira vez desde outubro.

“Boa parte dos ativos ‘andaram’ nos últimos meses com a leitura de que Lula não conseguiria vencer, se reeleger, e que haveria uma alternância de poder”, lembrou Olivares. “Me parece razoável pensar que (em função da pesquisa) aparentemente os ativos tenham que devolver um pouco isso”, acrescentou.

Os desdobramentos do anúncio de quarta-feira dos EUA, que confirmaram a tarifa de 50% para os produtos brasileiros, mas criaram uma série de exceções à regra, também seguiram permeando os negócios.