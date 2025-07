Trump anuncia série de tarifas sobre cobre, Brasil, Coreia do Sul e importações de pequeno valor

As novas tarifas entrarão em vigor em 6 de agosto, e não em 1º de agosto como Trump anunciou originalmente.

COREIA DO SUL

Trump também anunciou que os EUA cobrarão uma tarifa de 15% sobre as importações da Coreia do Sul, como parte de um acordo que alivia, por enquanto, a tensão com um dos dez principais parceiros comerciais e um importante aliado asiático.

As importações da Coreia do Sul, um poderoso exportador de chips de computador, carros e aço, estavam sujeitas a uma taxa de 25%.

"Tenho o prazer de anunciar que os Estados Unidos da América concordaram com um acordo comercial total e completo com a República da Coreia", escreveu Trump no Truth Social, pouco depois de se reunir com autoridades sul-coreanas na Casa Branca.

Trump disse que Seul concordou em investir US$350 bilhões nos Estados Unidos em projetos selecionados por ele e em comprar US$100 bilhões em gás natural liquefeito e outros produtos energéticos.