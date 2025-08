Trump estabelece tarifas "recíprocas" de 10% a 41% sobre as exportações de dezenas de países

WASHINGTON (Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, assinou um decreto nesta quinta-feira impondo tarifas recíprocas que variam de 10% a 41% sobre as importações dos Estados Unidos de dezenas de países.

As tarifas foram fixadas em 25% para as exportações da Índia para os EUA, 20% para as de Taiwan e 30% para as da África do Sul.

(Reportagem de Jasper Ward e Trevor Hunnicutt)