Trump pressiona 17 CEOs do setor farmacêutico a reduzir preços dos medicamentos nos EUA

O presidente está pedindo às empresas que estendam o preço de nação mais favorecida ao Medicaid, garantam esse preço para novos medicamentos e devolvam o excesso de receita no exterior aos pacientes e contribuintes norte-americanos, sem fornecer detalhes.

Trump deu às empresas um prazo até 29 de setembro para responder com compromissos vinculativos a esses termos.

"De acordo com dados recentes, os preços que os norte-americanos estão pagando por medicamentos de marca são mais de três vezes o preço pago por outras nações com desenvolvimento semelhante", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Ela acrescentou que o governo "usará todas as ferramentas de nosso arsenal" para acabar com as "práticas abusivas dos preços de medicamentos".

(Reportagem de Jeff Mason e Nandita Bose em Washington)