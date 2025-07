Valor de mercado da Microsoft supera US$ 4 trilhões após resultados

A empresa previu um recorde de US$30 bilhões em investimentos para o primeiro trimestre do atual ano fiscal para atender à crescente demanda por produtos e serviços vinculados à tecnologia de inteligência artificial e publicou crescimento de vendas na divisão de computação em nuvem Azure.

"Ela está no processo de se tornar mais um negócio de infraestrutura em nuvem e líder em IA empresarial, fazendo isso de forma muito lucrativa e com geração de caixa, apesar dos pesados investimentos em IA", disse Gerrit Smit, gerente de portfólio líder do Stonehage Fleming Global Best Ideas Equity Fund.

A Microsoft ultrapassou pela primeira vez a marca de US$1 trilhão em valor de mercado em abril de 2019.

O avanço para a marca dos US$3 trilhões foi mais comedido do que o de Nvidia e Apple, sendo que a Nvidia, líder em IA, triplicou seu valor de mercado em cerca de apenas um ano, atingindo o marco de US$4 trilhões antes de qualquer outra empresa em 9 de julho.

A aposta multibilionária da Microsoft na OpenAI está provando ser um divisor de águas, reforçando as ofertas do Office Suite e do Azure com IA e impulsionando as ações da empresa a mais do que dobrar seu valor desde a estreia do ChatGPT no final de 2022.

O aumento da confiança de Wall Street na Microsoft vem na esteira dos recordes consecutivos de receita da gigante da tecnologia desde setembro de 2022.