Vinho e bebidas destiladas da UE terão tarifas de 15% dos EUA a partir de 1º de agosto, diz bloco

Atualmente, a tarifa dos EUA sobre vinhos e destilados europeus é de 10%. Bruxelas está empenhada em reduzi-la a zero ou, pelo menos no caso do vinho, às taxas da Nação Mais Favorecida (NMF), que são definidas com base em um custo fixo por litro, e não em termos percentuais.

"A Comissão continua determinada a alcançar e garantir o número máximo de exceções, inclusive para produtos tradicionais da UE, como vinho e destilados", disse o porta-voz da Comissão para o comércio, Olof Gill, em uma coletiva de imprensa.

"Não esperamos que o vinho e os destilados sejam incluídos como uma isenção no primeiro grupo anunciado pelos EUA amanhã (sexta-feira). E, portanto, esse setor será capturado pelo teto de 15%", disse ele.

Os produtores de vinho disseram que a tarifa, mesmo que temporária, prejudicará o setor, especialmente quando combinada com a valorização do euro.

"A tarifa de 15% sobre os vinhos da UE, mesmo que aplicada por alguns meses até que as negociações sejam encerradas, causaria perdas econômicas significativas não apenas para os produtores de vinho da UE, mas também para as empresas norte-americanas envolvidas em toda a cadeia de suprimentos", disse Ignacio Sánchez Recarte, secretário geral do grupo de produtores de vinho europeus CEEV.

"Quando combinada com a mudança na taxa de câmbio Dólar/Euro, a carga financeira geral do setor pode chegar a 30%. Os investimentos serão interrompidos e os volumes de exportação diminuirão enquanto se aguarda o acordo final", disse ele.