AB InBev planeja impulsionar vendas do Brasil à China com foco nos volumes

No entanto, isso não foi suficiente para evitar que os investidores perdessem a paciência em relação ao crescimento do volume -- uma parte fundamental do argumento de investimento para as cervejarias, que têm tido dificuldades para cumprir nos últimos anos.

Os fabricantes de cerveja esperavam restaurar os volumes em 2024, depois que os aumentos de preços levaram a quedas prolongadas nas vendas de cerveja. Mas seus planos foram interrompidos pelo mau tempo e pela inflação. Agora eles parecem correr o risco de estagnar novamente em 2025, com as tarifas comerciais do presidente dos EUA, Donald Trump, em foco.

JOGO DE VOLUME

Siphelele Mdudu, analista de investimentos da Matrix Fund Managers, que investe em ações de cervejarias, disse que não é suficiente gerar crescimento apenas com base em aumentos de preços.

"Eventualmente, você levará seus consumidores a produtos alternativos", disse ele, acrescentando que a cerveja é fundamentalmente um "jogo de volume".

Mdudu e Daniel Isaacs, analista de ações da 36ONE, acionista da AB InBev, disseram que um fator-chave no declínio da AB InBev no Brasil foi o preço: A AB InBev aumentou os preços antes da rival Heineken, que se beneficiou com isso.