Ação da Marcopolo dispara quase 8% após resultado do 2º tri acima do esperado

(Reuters) - As ações da Marcopolo dispararam quase 8% nesta sexta-feira, após performance acima do esperado no segundo trimestre, segundo analistas, com crescimento de quase 30% no lucro líquido em comparação com o mesmo período do ano passado e otimismo frente ao segundo semestre.

Por volta de 11h40, os papéis subiam 5,6% a R$8,72. No melhor momento, mais cedo, chegaram a R$8,92 (+7,99), registrando uma máxima intradia desde o final de novembro de 2024.

Conforme o balanço divulgado na quinta-feira, após o fechamento do mercado, o lucro líquido do trimestre foi de R$321,1 milhões, ante R$250,9 milhões no segundo trimestre de 2024.