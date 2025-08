Ações dos EUA caem com últimos anúncios de tarifas e dados de empregos fracos dos EUA

Na semana, o S&P 500 caiu 2,36%, o Nasdaq perdeu 2,17% e o Dow Jones recuou 2,92%.

Também pesou sobre as ações a queda de 8,3% dos papéis da Amazon.com, depois que a empresa divulgou resultados trimestrais, mas não conseguiu atender às altas expectativas para a Amazon Web Services, sua unidade de computação em nuvem.

Poucas horas antes do prazo final das tarifas nesta sexta-feira, o presidente norte-americano, Donald Trump, assinou um decreto impondo tarifas sobre as importações dos EUA de países como Canadá, Brasil, Índia e Taiwan, em sua mais recente rodada de imposições, conforme os países tentaram buscar maneiras de chegar a melhores acordos.

Abalando ainda mais a confiança no quadro econômico, dados mostraram que o crescimento do emprego nos EUA desacelerou mais do que o esperado em julho, enquanto o relatório do mês anterior foi revisado para baixo, indicando que o mercado de trabalho pode estar começando a rachar.

O relatório aumentou significativamente as expectativas de que o Federal Reserve cortará a taxa de juros em sua reunião de setembro.

"No ano passado, o Fed cometeu um erro ao não fazer cortes em julho e, por isso, fez um corte de recuperação na reunião seguinte. É provável que tenham que fazer a mesma coisa este ano", disse Brian Jacobsen, economista-chefe da Annex Wealth Management.