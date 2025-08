Ações europeias registram maior queda diária desde abril após aumento de tarifas dos EUA

Por Twesha Dikshit e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias registraram sua maior queda diária em mais de três meses nesta sexta-feira, no final de uma semana movimentada, com investidores lidando com as repercussões de novas tarifas dos Estados Unidos sobre dezenas de países, incluindo uma de 39% sobre a Suíça.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em baixa de 1,89%, a 535,79 pontos, e marcou sua maior queda em uma semana desde o início de abril, quando Trump anunciou suas tarifas sobre economias mundiais.