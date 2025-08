Bessent diz que EUA têm "condições de fazer acordo" com China

(Reuters) - O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse nesta sexta-feira que acredita que Washington tinha condições de fechar um acordo com a China e que estava "otimista" quanto ao caminho a seguir.

"As negociações desta semana em Estocolmo fizeram avançar nossas conversas com a China, e acredito que temos as condições para um acordo que beneficiará nossas duas grandes nações", disse Bessent em uma postagem no X que foi posteriormente excluída.

"Estou otimista quanto ao caminho a seguir", acrescentou.