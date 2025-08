Coreia do Sul diz que não tem pacto escrito sobre acordo comercial com EUA

Por Jihoon Lee e Hyunjoo Jin

SEUL (Reuters) - Ainda não há um acordo por escrito sobre o acordo comercial entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos anunciado pelo presidente Donald Trump nesta semana, disse o ministro do Comércio do país asiático nesta sexta-feira.

A tarifa norte-americana sobre as importações sul-coreanas será de 15%, afirmou Trump depois de se reunir com seus ministros na quarta-feira, abaixo da ameaça de 25%, mas os EUA forneceram poucos detalhes, além das publicações nas mídias sociais feitas por ele e pelo secretário de Comércio, Howard Lutnick.