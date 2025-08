Criação de vagas de trabalho nos EUA deve ter sido lenta em julho; taxa de desemprego é estimada em 4,2%

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos deve ter desacelerado em julho, com a previsão de que a taxa de desemprego volte a subir para 4,2%, mas isso provavelmente será insuficiente para estimular o Federal Reserve a retomar o corte dos juros em breve já que as tarifas estão começando a alimentar a inflação.

A desaceleração esperada na abertura de vagas fora do setor agrícola no relatório de emprego do Departamento do Trabalho, a ser divulgado nesta sexta-feira, deve refletir principalmente um ajuste depois de uma alta inesperada na vagas do setor de educação dos governos estaduais e locais em junho.