Criação de vagas nos EUA fica bem abaixo do esperado em julho; taxa de desemprego sobe para 4,2%

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos ficou bem abaixo do esperado em julho, enquanto os dados do mês anterior foram revisados para baixo, apontando para uma forte moderação no mercado de trabalho.

A economia dos EUA abriu 73.000 vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado, após 14.000 em junho em dado revisado para baixo, informou o Departamento do Trabalho em seu relatório de emprego nesta sexta-feira.