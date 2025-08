Decisão da Vale sobre aquisição da Bamin depende de solução econômica para projeto, diz CFO

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Vale apenas tomará uma decisão relacionada à aquisição da Bamin, na Bahia, caso encontre uma forma econômica para desenvolver o projeto da companhia, que contém desafios logísticos importantes, afirmou nesta sexta-feira o vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores, Marcelo Bacci.

O executivo reiterou que a Vale segue analisando a eventual aquisição da Bamin, que poderia ocorrer em parcerias, já que sempre está atenta a oportunidades envolvendo depósitos relevantes de minério de ferro no Brasil.

"Existe um grande desafio logístico no projeto da Bamin, que é a construção de uma infraestrutura muito importante", disse Bacci, em conferência com jornalistas para comentar os resultados do segundo trimestre.