Diretores dissidentes do Fed vinculam votos a preocupações com mercado de trabalho

"Em minha opinião, essa ação teria fornecido proteção contra um enfraquecimento ainda maior da economia e o risco de danos ao mercado de trabalho", disse ela.

O diretor Christopher Waller disse em um comunicado separado que "com a inflação subjacente próxima da meta e os riscos de alta da inflação limitados, não devemos esperar até que o mercado de trabalho se deteriore para cortar a taxa de juros".

Ele afirmou que o mercado de trabalho está se aproximando da velocidade de estagnação e que a taxa do Fed deveria estar mais próxima de seu nível neutro.

Waller disse sobre a abordagem mais ampla do Fed em relação à política monetária no momento que "acredito que a abordagem de esperar para ver é excessivamente cautelosa e, em minha opinião, não equilibra adequadamente os riscos para a perspectiva e pode levar a política a ficar atrás da curva".

As autoridades se manifestaram depois de votar contra a decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto na quarta-feira de manter a taxa de juros na faixa de 4,25% a 4,50%. As dissidências marcaram a primeira vez que dois diretores se opuseram à opinião consensual do Fed desde 1993.

Os comentários feitos por Waller e Bowman antes da reunião levaram muitos observadores a projetar suas dissidências.