Eletrobras, Cemig e CTG ganham direito de estender concessões de grandes hidrelétricas

A chinesa CTG participou do leilão com as usinas hidrelétricas Capivara e Chavantes, enquanto a Eletrobras habilitou a hidrelétrica Coaracy Nunes.

A Cemig, por sua vez, participou com as usinas Queimado e Irapé, além da pequena central hidrelétrica (PCH) Pai Joaquim.

Outra vencedora foi a Statkraft, com a PCH Francisco Gros.

O cálculo dos prazos de extensão a que as empresas terão direito será divulgado pela CCEE no dia 20 de agosto. Antes disso, no dia 13 de agosto, as empresas terão que quitar as dívidas adquiridas, em liquidação extraordinária do mercado spot.

Ao todo, o volume financeiro movimentado no certame desta sexta-feira somou R$1,4 bilhão. Foram oferecidos títulos de dívida referente ao antigo passivo que ainda restava no mercado spot de energia brasileiro devido a uma judicialização relacionada ao risco hidrológico (GSF, no jargão do setor).

O risco hidrológico se refere a um déficit entre a geração efetiva das hidrelétricas e a energia vendida por elas. Quando ocorre esse déficit, as empresas precisam comprar energia no mercado à vista para honrar contratos de venda. No passado, em períodos de chuvas desfavoráveis que elevaram o GSF, agentes hidrelétricos buscaram liminares na Justiça para não ficarem expostos a esse risco.