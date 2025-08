Eletrobras diz que poderá estender concessão de hidrelétrica em 7 anos após vencer leilão

SÃO PAULO (Reuters) - A Eletrobras disse nesta sexta-feira que conquistou em leilão a extensão de sete anos da concessão da usina hidrelétrica Coaracy Nunes, após se sagrar uma das vencedoras de um leilão realizado na manhã desta sexta-feira.

Com a extensão, a vigência do contrato da hidrelétrica localizada no Amapá será ampliada até 2059, disse a Eletrobras.

A companhia também informou que o empreendimento passa por estudos que avaliam a ampliação de sua capacidade instalada, e que a decisão de participar do leilão e realizar o investimento seguem "metodologia de alocação de capital da companhia, sempre orientada pela busca da máxima geração de valor para os acionistas".