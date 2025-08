EMS vai começar a vender canetas para tratar obesidade e diabetes

A liraglutida, assim como a semaglutida, princípio ativo de medicamentos como o popular Ozempic, do laboratório dinamarquês Novo Nordisk, é uma molécula da classe dos análogos de GLP-1, tendo sido uma das primeiras a demonstrar benefícios consistentes no controle de glicemia e peso. É o mesmo princípio ativo do Saxenda, também da Novo Nordisk.

Um total de 100 mil canetas de Olire, para o tratamento da obesidade, e de 50 mil canetas de Lirux, para o controle do diabetes tipo 2, estarão disponíveis nas redes Raia, Drogasil, Drogaria São Paulo e Pacheco.

Os produtos, afirmou a EMS, já estão nos centros de distribuição dessas redes e estarão disponíveis para venda nos sites e em parte das lojas físicas do Sul e Sudeste do país, com expansão gradual para as demais regiões nas próximas semanas.

Os medicamentos terão preços sugeridos a partir de R$307,26 (embalagem com 1 caneta), R$507,07 (Lirux com 2 canetas) e R$760,61 (Olire com 3 canetas).

A farmacêutica afirmou que até o final deste ano 250 mil unidades deverão estar disponíveis no varejo, chegando a 500 mil canetas até o mês de agosto de 2026.

Em março, o laboratório farmacêutico rival Hypera afirmou que planejava lançar no Brasil seu medicamento de semaglutida assim que a patente Ozempic caísse, o que está previsto para março de 2026.