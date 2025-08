Gerdau decide reduzir investimento no Brasil após decepção com medidas comerciais do governo

"A decisão está tomada", disse Werneck. "É muito decepcionante depois de 12 meses...não vermos medidas mais duras sendo tomadas pelo MDIC", disse o executivo, se referindo ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

Werneck tem sido há meses um dos executivos do setor siderúrgico mais vocais com relação à política comercial do Brasil, que no ano passado adotou um sistema de cotas e tarifas para tentar reduzir a importação de aço, mas que acabou sendo considerado como insuficiente por não ser amplo o bastante para limitar a entrada de produtos siderúrgicos no país oriundos principalmente da China.

"Isso mostra um racional de deixar todo mundo feliz e a gente entende que isso não pode ser assim. O governo federal abre mão de R$6 bilhões em impostos do setor de aço por aceitar a penetração de importações", disse Werneck.

Segundo o executivo, os investimentos previstos da Gerdau neste ano estão mantidos e a redução do fluxo vai ocorrer a partir do próximo ano.

A Gerdau deve avaliar em agosto e setembro sua estratégia futura de investimentos e divulgar a conclusão no início de outubro durante reunião com investidores. A companhia tem promovido desembolsos entre R$5 bilhões e R$6 bilhões nos últimos anos.

O diretor financeiro da Gerdau, Rafael Japur, disse que dos R$6 bilhões de investimento global da empresa previsto para este ano, R$4 bilhões são voltados ao Brasil.