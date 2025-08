Ibovespa recua com pressão de BB e Petrobras em meio a balanços e dados de emprego dos EUA

- BANCO DO BRASIL ON caiu 6,85%, refletindo revisão em perspectivas de lucros para o banco estatal, que divulga balanço no dia 14 de agosto. Em relatório, analistas do BTG Pactual cortaram previsões para o banco e reduziram o preço-alvo de R$30 para R$24, reiterando recomendação neutra.

- BRADESCO PN valorizou-se 0,19%, ainda sob efeito da repercussão aos números do segundo trimestre, que agradaram analistas. Na contramão, ITAÚ UNIBANCO ON caiu 0,61% e SANTANDER BRASIL UNIT cedeu 2,31%.

- PETROBRAS PN caiu 1,32%, minada pela fraqueza dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent fechou em baixa de 2,83%. A estatal também anunciou nesta sexta-feira um aumento de 4,7% do preço médio de venda do querosene de aviação (QAV) para distribuidoras.

- VALE ON subiu 0,54%, mas terminando distante da máxima do dia, quando chegou a avançar 2,7%, após lucro líquido de US$2,12 bilhões no segundo trimestre, bem acima das previsões de analistas. A mineradora afirmou que o minério de ferro a US$100/t traz boa chance de dividendos adicionais.

- GERDAU PN cedeu 4,69%, após reportar lucro líquido ajustado de R$864 milhões, queda de 8,6% ano a ano. O grupo siderúrgico decidiu reduzir investimento no Brasil e afirmou que demitiu desde o início do ano 1.500 trabalhadores no país, em parte, diante da pressão de aço importado.

- CSN ON fechou em queda de 4,99%, mesmo após reduzir seu prejuízo líquido em 41,7% no segundo trimestre, para R$130,4 milhões. A companhia disse que tentará elevar preços de aço no terceiro trimestre e que deve contratar em breve assessores para venda de ativos de logística.