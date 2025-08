Índices acionários da China têm maiores perdas semanais desde abril com dados fracos e tarifas

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong ampliaram suas quedas nesta sexta-feira, registrando suas perdas semanais mais acentuadas desde abril, pressionados por dados econômicos domésticos fracos e preocupações com o comércio global após as novas tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

No fechamento, o índice SSEC caiu 0,37%, enquanto o índice CSI300 perdeu 0,51%.

Na semana, o SSEC caiu 0,94% e o CSI300 recuou 1,75%. Ambos os índices registraram suas primeiras perdas semanais em seis semanas, e tiveram a maior queda desde o início de abril, quando Trump apresentou suas tarifas recíprocas.