Indústria da zona do euro se aproxima da estabilidade em julho com PMI no nível mais alto em três anos

A produção industrial cresceu pelo quinto mês consecutivo, mas em um ritmo mais lento, com o índice de produção diminuindo de 50,8 para 50,6 e marcando o menor nível em quatro meses.

"A produção industrial na zona do euro está recuperando o ímpeto de forma cautelosa. Com a nova estrutura comercial acordada entre a UE e os EUA, a incerteza deve diminuir, e os sinais apontam para uma tendência contínua de alta nos próximos meses", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

Os EUA fecharam um acordo comercial com a União Europeia no domingo, impondo uma tarifa de importação de 15% sobre a maioria dos produtos da UE.

A Alemanha, a maior economia da Europa, viu seu PMI industrial aumentar para 49,1, um recorde de 35 meses, embora ainda indique contração. A França e a Áustria empataram como os países de pior desempenho, com leituras idênticas de 48,2.

Entre os países da zona do euro, a Irlanda liderou o desempenho do setor industrial com um PMI de 53,2, embora isso tenha representado uma mínima de dois meses. A Holanda e a Espanha registraram 51,9, marcando máximas de 14 e sete meses, respectivamente. A Grécia manteve sua sequência de crescimento, com 51,7.

O volume de novos pedidos diminuiu marginalmente, já que as vendas de exportação se mostraram um empecilho depois de sua breve estabilização em junho.