Indústria do Brasil segue em contração em julho com queda de encomendas e perspectiva de tarifas, mostra PMI

"As condições operacionais já desafiadoras no setor industrial do Brasil foram exacerbadas pelo anúncio de uma tarifa de 50% sobre as exportações para os EUA. As empresas identificaram esse obstáculo como prejudicial ao desempenho das exportações e um entrave significativo às expectativas de negócio", disse Pollyanna De Lima, diretora associada de economia da S&P Global Market Intelligence.

Os dados da pesquisa foram coletados entre 10 e 24 de julho, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar, no dia 9, intenção de elevar as tarifas para importações do Brasil. Na quarta-feira passada, dia 30, Trump impôs a tarifa de 50% sobre a maioria dos produtos brasileiros.

Embora setores como aeronaves, energia e suco de laranja tenham sido poupados das taxas mais pesadas, outros como os de carne bovina ou café, dois importantes produtos da pauta de exportações do Brasil para os EUA, não foram isentados no decreto de quarta-feira.

De acordo com os dados do PMI, as empresas continuaram a reduzir a produção e os níveis de compras em julho em meio a quedas sustentadas das vendas totais e dos novos pedidos para exportação.

O volume de novos pedidos teve em julho a retração mais intensa desde junho de 2023, com os participantes da pesquisa citando com frequência a retração da demanda.

Os novos pedidos para exportação diminuíram acentuadamente em meio ao menor interesse dos clientes da América do Sul, do Reino Unido e dos Estados Unidos, apontou o PMI.