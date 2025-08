Inflação da zona do euro permanece na meta do BCE em julho e sustenta manutenção dos juros

Por Balazs Koranyi

FRANKFURT (Reuters) - A inflação da zona do euro permaneceu na meta de 2% do Banco Central Europeu em julho, confirmando a visão benigna do banco sobre os preços e fortalecendo os argumentos para manutenção das taxas de juros por algum tempo, depois de reduzir rapidamente os custos dos empréstimos.

O BCE reduziu pela metade sua taxa básica de juros para 2% e previu que a inflação ficará próxima de sua meta no médio prazo, reduzindo a necessidade de novos movimentos mesmo que as perspectivas sejam excepcionalmente incertas devido às tensões comerciais com os Estados Unidos e à volatilidade geopolítica.