Investidores repensam supremacia do mercado dos EUA apesar de recordes em Wall Street

Para muitos, o mercado de ações aquecido dos EUA e o otimismo em torno do setor de tecnologia do país dificultaram o pessimismo.

"A questão fundamental é que os EUA têm algumas das empresas mais inovadoras e lucrativas do mundo, e os mercados de capitais mais profundos", disse Kelly Kowalski, chefe de estratégia de investimentos da MassMutual. A ansiedade com o fim da preeminência norte-americana é "exagerada", disse ela.

As preocupações com a fraca demanda externa por títulos da dívida norte-americana diminuíram nas últimas semanas. Após venderem US$40,8 bilhões em títulos do Tesouro em abril, os estrangeiros retomaram as compras, totalizando US$146 bilhões em maio, segundo os dados mais recentes do governo.

Além disso, embora as ações europeias tenham superado facilmente suas contrapartes norte-americanas em março, essa diferença diminuiu a cada novo acordo comercial anunciado. No final de julho, o STOXX 600 europeu estava praticamente empatado com o S&P 500.

"O grande fator em pauta não tem nada a ver com políticas, mas sim com tecnologia", disse Richard Lightburn, vice-diretor de investimentos do fundo de hedge macro MKP Capital Management. "Ainda parece que estamos no começo da adoção e integração da IA."

Anthony Saglimbene, estrategista-chefe de mercado da Ameriprise Financial, continua recomendando uma ligeira sobreponderação nas ações norte-americanas em relação a outros mercados globais. "Chame isso de 'excepcionalismo' ou apenas 'clareza'. O ambiente macroeconômico nos EUA é comparativamente mais estável."