Marcopolo e Vale sobem na bolsa paulista após balanços

- GERDAU PN cedia 2,2%, tendo também no radar o resultado do segundo trimestre, com lucro líquido ajustado de R$864 milhões, queda de 8,6% ano a ano. A empresa ainda anunciou o pagamento de dividendos de R$0,12 por ação.

- CSN ON recuava 1,87%, mesmo após reduzir seu prejuízo líquido em 41,7% no segundo trimestre, para R$130,4 milhões, sobre o mesmo período do ano passado. A companhia disse que tentará elevar preços de aço no terceiro trimestre.

- VALE ON subia 1,35% após lucro líquido de US$2,12 bilhões no segundo trimestre, queda de 24% ano a ano, mas bem acima das previsões de analistas. Na China, o contrato futuro de minério de ferro mais negociado em Dalian encerrou as negociações diurnas com declínio de 0,19%.

- PETROBRAS PN caía 0,8%, acompanhando a fraqueza dos preços do petróleo no exterior. A estatal anunciou nesta sexta-feira um aumento de 4,7% do preço médio de venda do querosene de aviação (QAV) para distribuidoras.

(Por Paula Arend Laier)